Синоптики попередили про небезпеку сходження лавин у 4 областях України

Українців попереджають про ймовірність сходу лавин у Карпатах на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей та високогір'я західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Снігоголовна ситуація в Українських Карпатах .

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, сьогодні, у вівторок, 21 лютого, в Україні буде вирувати циклон Willy, його особливостями будуть - рвучкий вітер, дощ та сніг, але буде тепло, до +13 градусів. Цей циклон можна вважати добрим знаком, він свідчить про перехід від зими до весни.

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