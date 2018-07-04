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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Днепропетровской области

НовостиОбщество    04.07.2018 - 16:31
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На значительной части Днепропетровской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии в среду, 4 июля, объявлено штормовое предупреждение на значительной части области. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"4 июля 2018 года объявлено штормовое предупреждение - на значительной части территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указано в сообщении.

Прогнозируется переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха по области ночью от +12 до +17, днем от +23 до +28, по городу ночью до +16, днем - до +27.

В последующие дни, 5-6 июля, также будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью от +13 до +18, днем - до +28.

Напомним, синоптики в Киеве предупредили о порывах ветра в столице до конца суток 4 июля 2018 года.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 4-6 июля ГСЧС сообщает о чрезвычайной пожарной опасности в 4 областях Украины
Теги публикации: Штормовое предупреждение, пожарная опасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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