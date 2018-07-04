Синоптики оголосили штормове попередження у Дніпропетровській області

На значній частині Дніпропетровської області оголошена надзвичайна пожежна небезпека

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології в середу, 4 липня, оголошено штормове попередження на значній частині області. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"4 липня 2018 року оголошено штормове попередження - на значній частині території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказано у повідомленні.

Прогнозується мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі від +12 до +17, вдень від +23 до +28, по місту вночі до +16, вдень - до +27.

У наступні дні, 5-6 липня, також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +13 до +18, вдень - до +28.

Нагадаємо, синоптики у Києві попередили про пориви вітру в столиці до кінця доби 4 липня 2018 року.