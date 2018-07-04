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Синоптики оголосили штормове попередження у Дніпропетровській області

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 16:31
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

На значній частині Дніпропетровської області оголошена надзвичайна пожежна небезпека

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології в середу, 4 липня, оголошено штормове попередження на значній частині області. Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"4 липня 2018 року оголошено штормове попередження - на значній частині території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказано у повідомленні.

Прогнозується мінлива хмарність, без опадів, вітер  північно-західний, 7-12 м/с. Температура  повітря по області  вночі від +12 до +17,  вдень  від +23 до +28,  по місту вночі до +16, вдень - до +27.

У наступні дні, 5-6 липня, також спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура  повітря вночі від +13 до +18,  вдень - до +28.

Нагадаємо, синоптики у Києві попередили  про пориви вітру в столиці до кінця доби  4 липня 2018 року.

Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні 4-6 липня ДСНС повідомляє про надзвичайну пожежну небезпеку в 4 областях України
Теги публікації: Штормовое предупреждение, пожарная опасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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