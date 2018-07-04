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Погода у Києві: синоптики попереджають про пориви вітру в найближчу годину

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 13:48
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

До кінця доби 4 липня у Києві утримаються пориви вітру 15-18 м/с

У Києві у середу, 4 липня, в найближчу годину очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це з посиланням на Український гідрометцентр повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 липня очікуються пориви вітру 15-18 м/с", - вказано у  повідомленні.

У КМДА нагадали, що у разі посилення вітру необхідно усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

"Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев. У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті. Уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт", - повідомили в КМДА.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що у Києві погода у перших числах липня побила два рекорди з аномально низьких температур. Зокрема, погода в перших числах липня в Києві більше відповідала температурними показниками кінця вересня, ніж середині літа. 

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Теги публікації: Гідрометцентр, ветер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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