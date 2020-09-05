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Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Автор: Максим Зайченко

В Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности с 5 по 7 сентября. Высокий риск возникновения огня на открытых территориях ожидается в большинстве регионов.

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Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области ликвидировали один из очагов пожара вблизи села Клугино-Башкировка.

Кроме того, в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Добавим, что пожары продолжают ликвидировать в Луганской области. Во время тушения пожаров погиб один украинский военный.

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