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Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Автор: Максим Зайченко

В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 5 по 7 вересня. Високий ризик виникнення вогню на відкритих територіях очікується в більшості регіонів.

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Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 5-7 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської області надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області ліквідували один з осередків пожежі поблизу села Клугіно-Башкирівка.

Крім того, в Харківській області через пожежі оголосили надзвичайну ситуацію.

Додамо, що пожежі продовжують ліквідовувати в Луганській області. Під час гасіння пожеж загинув один український військовий.

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