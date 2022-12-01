Синоптики назвали погодний рекорд листопада у Києві

В листопаді у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів. До того ж середньомісячна температура листопада у столиці склала +3,1°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"На проспекті Науки випало 99 мм опадів, що становить 115% кліматичної норми. Це забезпечило йому 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року. 3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17 мм", - йдеться в повідомленні.

Водночас як зазначають синоптики, загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%.

Найхолоднішим днем було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -5,0°С, а найтеплішим - 9 листопада, коли максимальна температура досягла +13,3°С.