Синоптики назвали погодний рекорд листопада у Києві

В листопаді у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів. До того ж середньомісячна температура листопада у столиці склала +3,1°С, що вище за кліматичну норму на 0,5°С.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"На проспекті Науки випало 99 мм опадів, що становить 115% кліматичної норми. Це забезпечило йому 11 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року. 3 листопада у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів - 17 мм", - йдеться в повідомленні.
Водночас як зазначають синоптики, загалом дефіцит опадів з початку року зберігається на рівні 12%.
Найхолоднішим днем було 20 листопада, коли мінімальна температура знизилась під ранок до -5,0°С, а найтеплішим - 9 листопада, коли максимальна температура досягла +13,3°С.
Як повідомлялося, синоптики на четвер, 1 грудня, прогнозували вітряну та морозну погоду. У північних областях вночі до -14, подекуди - шквали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.