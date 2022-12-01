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Синоптики назвали погодный рекорд ноября в Киеве

Фото: синоптики назвали погодный рекорд ноября в Киеве (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ноябре в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков. К тому же среднемесячная температура ноября в столице составила +3,1°С, что выше климатической нормы на 0,5°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"На проспекте Науки выпало 99 мм осадков, что составляет 115% климатической нормы. Это обеспечило ему 11 позицию в рейтинге самых влажных с 1891 года. С ноября в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 17 мм", - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечают синоптики, в целом дефицит осадков с начала года сохраняется на уровне 12%.

Самым холодным днем было 20 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру до -5,0°С, а самым теплым - 9 ноября, когда максимальная температура достигла +13,3°С.

Как сообщалось, синоптики на четверг, 1 декабря, прогнозировали ветреную и морозную погоду. В северных областях ночью до -14, местами - шквалы.

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