Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 2 лютого, в Україні погода, як і обіцяли синоптики, змінеться. Місцями ймовірні дощі з переходом у сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Як і попереджали синоптики, лютий в Україні розпочнеться зміною погоди - атмосферні фронти зумовлять у більшості областей невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу, який переходитиме в мокрий сніг.

"Щодо значень температури, то під натиском холодного повітря з північного заходу Європи дуже тепла повітряна маса почне покидати нашу територію і температура відчутно знизиться", - попередили синоптики.

Зокрема, у неділю, 2 лютого у нічні та денні години очікуємо від 3° морозу до 3° тепла, вночі в Карпатах 3-8° морозу, а вдень на Закарпатті та півдні країни 1-6° тепла.

Повітряні потоки по території України рухатимуться з північно-західного напрямку, а їх швидкість буде в межах 3-10 м/с, залежно від території.



Погода в Україні 2 лютого (meteo.gov.ua)