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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Субота 01 лютого 2025 15:00
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: якою буде погода в Україні на другий день лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 2 лютого, в Україні погода, як і обіцяли синоптики, змінеться. Місцями ймовірні дощі з переходом у сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Як і попереджали синоптики, лютий в Україні розпочнеться зміною погоди - атмосферні фронти зумовлять у більшості областей невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу, який переходитиме в мокрий сніг.

"Щодо значень температури, то під натиском холодного повітря з північного заходу Європи дуже тепла повітряна маса почне покидати нашу територію і температура відчутно знизиться", - попередили синоптики.

Зокрема, у неділю, 2 лютого у нічні та денні години очікуємо від 3° морозу до 3° тепла, вночі в Карпатах 3-8° морозу, а вдень на Закарпатті та півдні країни 1-6° тепла.

Повітряні потоки по території України рухатимуться з північно-західного напрямку, а їх швидкість буде в межах 3-10 м/с, залежно від території.
Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Погода в Україні 2 лютого (meteo.gov.ua)

Яка погода очікується в лютому

Раніше синоптики попереджали, про похолодання в Україні у лютому.

Водночас, як зазначають синоптики, середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму. Що ж стосується місячної кількісті опадів очікується 25-65 мм, що менше за норму.

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