Синоптики дали прогноз на завтра в Україні
Завтра, 2 лютого, в Україні погода, як і обіцяли синоптики, змінеться. Місцями ймовірні дощі з переходом у сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Як і попереджали синоптики, лютий в Україні розпочнеться зміною погоди - атмосферні фронти зумовлять у більшості областей невеликі, місцями помірні опади у вигляді дощу, який переходитиме в мокрий сніг.
"Щодо значень температури, то під натиском холодного повітря з північного заходу Європи дуже тепла повітряна маса почне покидати нашу територію і температура відчутно знизиться", - попередили синоптики.
Зокрема, у неділю, 2 лютого у нічні та денні години очікуємо від 3° морозу до 3° тепла, вночі в Карпатах 3-8° морозу, а вдень на Закарпатті та півдні країни 1-6° тепла.
Повітряні потоки по території України рухатимуться з північно-західного напрямку, а їх швидкість буде в межах 3-10 м/с, залежно від території.
Погода в Україні 2 лютого (meteo.gov.ua)
Яка погода очікується в лютому
Раніше синоптики попереджали, про похолодання в Україні у лютому.
Водночас, як зазначають синоптики, середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 2° тепла, що на 1,5-2° вище за норму. Що ж стосується місячної кількісті опадів очікується 25-65 мм, що менше за норму.
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