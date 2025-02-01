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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Суббота 01 февраля 2025 15:00
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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: какой будет погода в Украине во второй день февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 2 февраля, в Украине погода, как и обещали синоптики, изменится. Местами вероятны дожди с переходом в снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Как и предупреждали синоптики, февраль в Украине начнется изменением погоды - атмосферные фронты обусловят в большинстве областей небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, который будет переходить в мокрый снег.

"Относительно значений температуры, то под натиском холодного воздуха с северо-запада Европы очень теплая воздушная масса начнет покидать нашу территорию и температура ощутимо снизится", - предупредили синоптики.

В частности, в воскресенье, 2 февраля в ночные и дневные часы ожидаем от 3° мороза до 3° тепла, ночью в Карпатах 3-8° мороза, а днем на Закарпатье и юге страны 1-6° тепла.

Воздушные потоки по территории Украины будут двигаться с северо-западного направления, а их скорость будет в пределах 3-10 м/с, в зависимости от территории.
Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Погода в Украине 2 февраля (meteo.gov.ua)

Какая погода ожидается в феврале

Ранее синоптики предупреждали, о похолодании в Украине в феврале.

В то же время, как отмечают синоптики, средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы. Что же касается месячного количества осадков ожидается 25-65 мм, что меньше нормы.

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