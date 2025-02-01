Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Завтра, 2 февраля, в Украине погода, как и обещали синоптики, изменится. Местами вероятны дожди с переходом в снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Как и предупреждали синоптики, февраль в Украине начнется изменением погоды - атмосферные фронты обусловят в большинстве областей небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, который будет переходить в мокрый снег.
"Относительно значений температуры, то под натиском холодного воздуха с северо-запада Европы очень теплая воздушная масса начнет покидать нашу территорию и температура ощутимо снизится", - предупредили синоптики.
В частности, в воскресенье, 2 февраля в ночные и дневные часы ожидаем от 3° мороза до 3° тепла, ночью в Карпатах 3-8° мороза, а днем на Закарпатье и юге страны 1-6° тепла.
Воздушные потоки по территории Украины будут двигаться с северо-западного направления, а их скорость будет в пределах 3-10 м/с, в зависимости от территории.
Погода в Украине 2 февраля (meteo.gov.ua)
Какая погода ожидается в феврале
Ранее синоптики предупреждали, о похолодании в Украине в феврале.
В то же время, как отмечают синоптики, средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 2° тепла, что на 1,5-2° выше нормы. Что же касается месячного количества осадков ожидается 25-65 мм, что меньше нормы.
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