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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Субота 25 січня 2025 11:50
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 26 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 26 січня, в Україні буде суха погода. А вдень температура максимально підніметься до 9° тепла.

Проце повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 26 січня, протягом доби переважно без опадів.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-9° тепла, в Криму", - розповіли синоптики.

Вітер переважно південний, 3-10 м/с. Крім того, 26 сiчня, у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської області очiкується значна снiголавинна небезпека. Їй фахівці надали третій рiвень небезпеки.

Незвичне погодне явище: хмари схожі на НЛО у Великій Британії

Хмари схожі на НЛО були зафіксовані у Великій Британії 17 січня. Сочевицеподібні хмари, також відомі як лінзоподібні, утворюються в результаті певних атмосферних умов, коли сильний вітер стикається з гірською місцевістю.

У Великій Британії вони найчастіше спостерігаються на периферії систем високого тиску, коли повітря обтікає гори, формуючи каплеподібні структури. Такі хмари особливо ефектні під час сходу або заходу сонця, коли низьке освітлення підкреслює їхні контури.

Вони рідко зустрічаються в Британії через специфічні умови для їх утворення.

Додамо, що у червні у небі над Київською областю були помічені так звані сріблясті хмари.

А в березні супутник NASA передав зображення незвичайних хмар біля західного узбережжя Флориди. Вони нагадують гігантські кільця і виглядають дуже незвичайно, не відповідаючи типовим природним утворенням.

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