Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 20 січня, в Україні опадів не буде. А вдень навіть у горах очікуються високі "плюси".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Завтра, 20 січня, у Україні буде без істотних опадів. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-6° тепла, на півдні країни, 20 січня також і на Закарпатті та Прикарпатті до плюс 9°.
Раніше синоптики розповіли, чому вечірнє небо над Києвом та іншими містами України часто набуває яскравих або навіть червоних відтінків.
Річ у тім, що взимку повітря зазвичай більш холодне і чисте - через менший вміст вологи. А на морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду.
Важливо й те, що холодне повітря має вищу щільність, що також впливає на заломлення світла.
"Це створює додаткові умови для посилення червоних кольорів у західному небі", - зазначили метеорологи.
Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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