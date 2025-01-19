Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Цікавий факт

Раніше синоптики розповіли, чому вечірнє небо над Києвом та іншими містами України часто набуває яскравих або навіть червоних відтінків.

Річ у тім, що взимку повітря зазвичай більш холодне і чисте - через менший вміст вологи. А на морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду.

Важливо й те, що холодне повітря має вищу щільність, що також впливає на заломлення світла.

"Це створює додаткові умови для посилення червоних кольорів у західному небі", - зазначили метеорологи.

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