Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 23 грудня, в Україні очікуються невеликі опади в низці регіонів. На півдні вдень до 9° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
23 грудня у західних, східних та південно-східних областях невеликі опади, на решті території без опадів.
Температура вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла, на півдні та південному сході країни 1-9° тепла.
В Карпатах часом невеликий сніг, температура 0-8° морозу.
Цьогорічна зима біля станції "Академік Вернадський" в Антарктиці стала найхолоднішою за останні шість років. Її відмінною рисою були тривалі періоди похолодань, хоча мінімальна температура опустилася лише до -14,7°.
Передумовою для таких умов стало утворення холодної водної маси на захід від Антарктичного півострова ще у травні, яка згодом поширилася на всю західну Антарктику.
Снігу випало порівняно небагато - 180 см проти 300 см у 2022 році. Це закономірно для прохолодних зим, коли домінують сухі повітряні маси з континенту.
Однак морського льоду навколо станції утворилося значно більше. Така крига знижує теплообмін між океаном і атмосферою, запобігаючи нагріванню води та створюючи сприятливі умови для антарктичних тварин.
Особливістю цієї зими став і рекордний вітер: у вересні його швидкість сягнула 42,5 м/с, що стало найвищим показником за весь час спостережень.
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