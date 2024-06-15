UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 16 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У більшості регіонів України завтра, 16 червня, очікуються значні дощі. Імовірні навіть град та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"В Україні, крім західних областей, дощі з грозами, у південних, східних та більшості центральних областей місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Вітер північний, північно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 15-20°, вдень 24-30°.

"На решті території вночі 12-18°, найближчої ночі в західних областях 7-12°, вдень 19-26°", - додали у "Укргідрометцентрі".

Погода в Україні

В понеділок, 17 червня, вночі на Лівобережжі, вдень в Україні, крім південної частини, місцями короткочасний дощ, гроза.

Детальніше про погоду на 16 червня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві