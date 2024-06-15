Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

"В Украине, кроме западных областей, дожди с грозами, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ветер северный, северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 15-20°, днем ​​24-30°.

"На остальной территории ночью 12-18°, в ближайшую ночь в западных областях 7-12°, днем ​​19-26°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Украине

В понедельник, 17 июня, ночью на Левобережье, днем ​​в Украине, кроме южной части, местами кратковременный дождь, гроза.

Детальнее о погоде на 16 июня - читайте в материале РБК-Украина.