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Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 16 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В большинстве регионов Украины завтра, 16 июня, ожидаются значительные дожди. Вероятны даже град и шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В Украине, кроме западных областей, дожди с грозами, в южных, восточных и большинстве центральных областей местами значительные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ветер северный, северо-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура в восточных областях ночью 15-20°, днем ​​24-30°.

"На остальной территории ночью 12-18°, в ближайшую ночь в западных областях 7-12°, днем ​​19-26°", - добавили в "Укргидрометцентре".

Погода в Украине

В понедельник, 17 июня, ночью на Левобережье, днем ​​в Украине, кроме южной части, местами кратковременный дождь, гроза.

Детальнее о погоде на 16 июня - читайте в материале РБК-Украина.

 

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