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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 22 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 22 березня, в Україні буде тепла та суха погода. Вдень буде по-весняному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 7-12° тепла.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

Попередження синоптиків

21-24 березня, у зв'язку з пiдвищенням температури повiтря та очікуваними опадами, на високогір’ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 22 березня (facebook.com/UkrHMC)

Гроза на Закарпатті

13 березня на Закарпатті, як і у більшості регіонів України була зафіксована гроза. Передумовами були попереднє підвищення значень температури (у багатьох регіонах були зафіксовані рекордні значення).

Разом з тим спрацював фактор нестійкості, тобто, сонце прогріло приземний шар повітря, що спричинило посилення вертикальних рухів, а з наближенням фронтальних зон зформувались дощові хмари, які й спричинили грозу.

Як повідомлялось, 18 березня синоптики попереджали про пилову бурю та сильний вітер у низці областей України. Передбачалось, що негода утримається до кінця доби.

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