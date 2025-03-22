Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 22 березня, в Україні буде тепла та суха погода. Вдень буде по-весняному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

21-24 березня, у зв'язку з пiдвищенням температури повiтря та очікуваними опадами, на високогір’ї Івано-Франківської та схiдної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Погода в Україні 22 березня (facebook.com/UkrHMC)

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 14-16°.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 11-16° тепла; в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень 7-12° тепла.

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с.

Гроза на Закарпатті

13 березня на Закарпатті, як і у більшості регіонів України була зафіксована гроза. Передумовами були попереднє підвищення значень температури (у багатьох регіонах були зафіксовані рекордні значення).

Разом з тим спрацював фактор нестійкості, тобто, сонце прогріло приземний шар повітря, що спричинило посилення вертикальних рухів, а з наближенням фронтальних зон зформувались дощові хмари, які й спричинили грозу.

Як повідомлялось, 18 березня синоптики попереджали про пилову бурю та сильний вітер у низці областей України. Передбачалось, що негода утримається до кінця доби.

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