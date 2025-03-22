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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 22 марта 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 22 марта, в Украине будет теплая и сухая погода. Днем будет по-весеннему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем 7-12° тепла.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 14-16°.

Предупреждение синоптиков

21-24 марта, в связи с повышением температуры воздуха и ожидаемыми осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 22 марта (facebook.com/UkrHMC)

Гроза на Закарпатье

13 марта на Закарпатье, как и в большинстве регионов Украины была зафиксирована гроза. Предпосылками были предварительное повышение значений температуры (во многих регионах были зафиксированы рекордные значения).

Вместе с тем сработал фактор неустойчивости, то есть, солнце прогрело приземный слой воздуха, что привело к усилению вертикальных движений, а с приближением фронтальных зон сформировались дождевые облака, которые и вызвали грозу.

Как сообщалось, 18 марта синоптики предупреждали о пылевой буре и сильном ветре в ряде областей Украины. Предполагалось, что непогода сохранится до конца суток.

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