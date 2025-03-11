Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 11 березня, в Україні місцями ймовірні дощі. Максимально температура вдень підніметься до 22° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. В західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ; на решті території без опадів.
У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с; в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.
Температура вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).
Погода в Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 17-19°.
Погода в Україні 11 березня (facebook.com/UkrHMC)
Погода найближчими днями в Україні
12-13 березня характер погоди на більшій частині території України зміниться: погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.
Атмосферні фронти з заходу принесуть дощі різної інтенсивності (від невеликих до помірних) - у західні області (12 березня в Карпатах очікується значний дощ), 12-13 березня також і в північні та більшість центральних областей.
До України поширюватиметься вологе тепле повітря з півдня та південного заходу.
Детальніше про погоду на новий робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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