Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 11 березня, в Україні місцями ймовірні дощі. Максимально температура вдень підніметься до 22° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Мінлива хмарність. В західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ; на решті території без опадів.

У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с; в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 17-19°.



Погода в Україні 11 березня (facebook.com/UkrHMC)