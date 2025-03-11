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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 11 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 березня, в Україні місцями ймовірні дощі. Максимально температура вдень підніметься до 22° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. В західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ; на решті території без опадів.

У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с; в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 17-19°.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 11 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями в Україні

12-13 березня характер погоди на більшій частині території України зміниться: погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Атмосферні фронти з заходу принесуть дощі різної інтенсивності (від невеликих до помірних) - у західні області (12 березня в Карпатах очікується значний дощ), 12-13 березня також і в північні та більшість центральних областей.

До України поширюватиметься вологе тепле повітря з півдня та південного заходу.

Детальніше про погоду на новий робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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