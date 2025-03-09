Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода у неділю та у понеділок в Україні

9-10 березня в Україні погода буде сухою через поле високого атмосферного тиску, проте його максимальні значення поступово переміщуватимуться у східному напрямку.

А з понеділка, 10 березня, починаючи з західних областей, тиск почне відчутно падати. До України надходитиме тепле повітря південно-східними та південними потоками.

Однак безхмарними ночами мінімальна температура подекуди ще може знижуватися до слабких мінусів, зате вдень березневе сонце щедро радуватиме теплом.

Нагадаємо, як раніше повідомляли синоптики, у березні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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