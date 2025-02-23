Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

У лютому 2025 року погода в Україні показала, що таке справжня зима. Подекуди вночі температура опускалася до рекордних -20 градусів.

Мороз продовжує триматися і вдень. І це при тому, що синоптики прогнозували у лютому 2025 року середню місячну температуру повітря в Україні прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.

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