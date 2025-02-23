Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 23 лютого, в Україні очікується невеликий сніг. Мороз продовжить триматися, нагадуючи про зиму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Невелика хмарність. Без опадів, лише вдень у східних областях місцями невеликий сніг.
На дорогах подекули ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 1-6° морозу, у західних областях 0-5° тепла.
Невелика хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.
Погода в Україні 23 лютого (facebook.com/UkrHMC)
У лютому 2025 року погода в Україні показала, що таке справжня зима. Подекуди вночі температура опускалася до рекордних -20 градусів.
Мороз продовжує триматися і вдень. І це при тому, що синоптики прогнозували у лютому 2025 року середню місячну температуру повітря в Україні прогнозується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це на 1,5-2 градусів вище за норму.
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