Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода на вихідних в Україні

В Україні на вихідних, 15-16 лютого, очікується багато снігу. Також не обійдеться і без морозів, причому місцями навіть рекордних.

Незвичайне явище в Білій Церкві

Зазначимо, що у Білій Церкві помітили на річці Рось гарне явище, яке зветься млинцева крига. Це круглі крижані диски, які утворюються на поверхні води в холодну пору року.

З’являється, коли тонкий лід або сніжна каша під дією хвиль розбивається на окремі фрагменти. Постійне зіткнення між ними надає шматкам округлу форму та підняті краї. Зазвичай спостерігається в полярних морях, Балтійському морі та на річках під час морозів.

Нагадаємо, у новорічну ніч над Україною помітили дивовижне явище - усе небо в Івано-Франківській області вкрило північне сяйво, яке переливалося різними відтінками.

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