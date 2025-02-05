Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"5 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що надходитиме з північних напрямків", - розповіли в "Укргідрометцентрі".

До того ж, попри поле підвищеного атмосферного тиску, над Україною утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікується невеликий сніг.

"Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денна температура прогнозується близькою до 0", - додали синоптики.

Температура по Україні вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вдень 0-5° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу.



Погода в Україні 5 лютого (facebook.com/UkrHMC)