Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Шторм "Еовін"

Шторм "Еовін" - потужний середньоширотний циклон, що сформувався над Атлантикою внаслідок інтенсивного бароклінічного процесу. Він швидко заглиблювався через потужну струменеву течію та високу температуру океану, досягнувши центрального тиску 940-945 гПа.

Швидкість вітру сягала 183 км/год, спричинивши масові руйнування, перебої з електропостачанням та транспортним сполученням у Великій Британії та Ірландії. У прибережних районах спостерігалися хвилі 9-12 м, що викликало підтоплення.

Шторм суттєво вплинув на атмосферну циркуляцію, спричинивши похолодання в Центральній Європі та активізацію штормової діяльності.

Нагадаємо, 23-24 листопада минулого року Велику Британію "накрив" шторм під назвою "Берт". Негода принесла велику кількість опадів і сильний вітер.

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