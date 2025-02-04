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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 4 лютого, в Україні очікується сніг. Крім того, мороз ймовірний навіть вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Місцями невеликий сніг, лише у більшості південних областей країни без опадів.

На південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вдень 0-5° морозу.

Погода у Києві та області

Хмарно, місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вдень близько 0°.

Погода в Україні 4 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Шторм "Еовін"

Шторм "Еовін" - потужний середньоширотний циклон, що сформувався над Атлантикою внаслідок інтенсивного бароклінічного процесу. Він швидко заглиблювався через потужну струменеву течію та високу температуру океану, досягнувши центрального тиску 940-945 гПа.

Швидкість вітру сягала 183 км/год, спричинивши масові руйнування, перебої з електропостачанням та транспортним сполученням у Великій Британії та Ірландії. У прибережних районах спостерігалися хвилі 9-12 м, що викликало підтоплення.

Шторм суттєво вплинув на атмосферну циркуляцію, спричинивши похолодання в Центральній Європі та активізацію штормової діяльності.

Нагадаємо, 23-24 листопада минулого року Велику Британію "накрив" шторм під назвою "Берт". Негода принесла велику кількість опадів і сильний вітер.

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