Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Шторм "Эовин"

Шторм "Эовин" - мощный среднеширотный циклон, сформировавшийся над Атлантикой в результате интенсивного бароклинического процесса. Он быстро углублялся из-за мощного струйного течения и высокой температуры океана, достигнув центрального давления 940-945 гПа.

Скорость ветра достигала 183 км/ч, вызвав массовые разрушения, перебои с электроснабжением и транспортным сообщением в Великобритании и Ирландии. В прибрежных районах наблюдались волны 9-12 м, что вызвало подтопление.

Шторм существенно повлиял на атмосферную циркуляцию, вызвав похолодание в Центральной Европе и активизацию штормовой деятельности.

Напомним, 23-24 ноября прошлого года Великобританию "накрыл" шторм под названием "Берт". Непогода принесла большое количество осадков и сильный ветер.

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