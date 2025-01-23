Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 23 січня, опадів не буде лише на заході. А вдень прогріється до 8° тепла і не тільки на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.

Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями по області туман, ожеледь.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла.

Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, лише у більшості західних областей без опадів.

Зимовий шторм Енцо

Станом на 22 січня зимовий шторм Енцо, який прийшов після шторму "Блер", який охопив понад 13 штатів, продовжує впливати на південні штати США, що є незвичайним для цих регіонів.

Його утворення було спричинене потужним арктичним фронтом, який зіштовхнувся з теплим і вологим повітрям Мексиканської затоки. Це призвело до утворення циклону, який приніс снігопади, крижаний дощ і сильне похолодання.

У Х'юстоні температура опустилася до -8°C, у Новому Орлеані та Атланті тримається близько -4°C із ризиком ожеледиці.

Основний вплив шторму полягає в значному обледенінні, що ускладнює рух транспорту та спричиняє перебої в енергопостачанні.

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