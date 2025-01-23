Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 23 січня, опадів не буде лише на заході. А вдень прогріється до 8° тепла і не тільки на півдні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ, лише у більшості західних областей без опадів.
На Правобережжі вранці місцями туман, ожеледь. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями по області туман, ожеледь.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.
Погода в Україні 23 січня (facebook.com/UkrHMC)
Зимовий шторм Енцо
Станом на 22 січня зимовий шторм Енцо, який прийшов після шторму "Блер", який охопив понад 13 штатів, продовжує впливати на південні штати США, що є незвичайним для цих регіонів.
Його утворення було спричинене потужним арктичним фронтом, який зіштовхнувся з теплим і вологим повітрям Мексиканської затоки. Це призвело до утворення циклону, який приніс снігопади, крижаний дощ і сильне похолодання.
У Х'юстоні температура опустилася до -8°C, у Новому Орлеані та Атланті тримається близько -4°C із ризиком ожеледиці.
Основний вплив шторму полягає в значному обледенінні, що ускладнює рух транспорту та спричиняє перебої в енергопостачанні.
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