Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 20 січня, в Україні буде сухо. Температура максимально підніметься на півдні, до 10°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцетр".
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-7° тепла; у Києві, вдень 3-5° тепла.
Погода в Україні на 20 січня (facebook.com/UkrHMC)
На найближчому робочому тижні в Україні буде сухо, навіть сонячно. Детальніше про погоду на найближчі дні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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