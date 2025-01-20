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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 20 січня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 20 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 січня, в Україні буде сухо. Температура максимально підніметься на півдні, до 10°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцетр".

Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці у північній частині місцями туман; в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 2-7° тепла; у Києві, вдень 3-5° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 20 січня (facebook.com/UkrHMC)

На найближчому робочому тижні в Україні буде сухо, навіть сонячно. Детальніше про погоду на найближчі дні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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