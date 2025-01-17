Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 17 січня, в Україні пройдуть дощі зі снігом. Хоча морозу чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. В Україні, крім заходу та південного заходу, невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця; в більшості західних областей вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла, вдень на Прикарпатті, Одещині та в Криму 2-7° тепла. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ та мокрий сніг. На дорогах області подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у Києві вдень 0-2° тепла. Погода в Україні 17 січня (facebook.com/UkrHMC)