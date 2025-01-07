Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 7 січня, в Україні буде тепло. Навіть не в південних регіонах вдень очікується до 9° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Крім того, 7 січня, у зв’язку з хуртовинами та подальшою відлигою, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).

7-9 сiчня, у зв'язку з вiдлигою та опадами, очікується поступове пiдвищення рiвнiв води:

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та півдні країни 7-12°.

Вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних та північно-східних областях вночі невеликий мокрий сніг та дощ.

Погода в Україні найближчим часом

3 січня в Україну зайшло похолодання, яке протримається до 7 січня. Тож більша частина робочого тижня пройде під впливом теплої погоди, але й зима про себе нагадає.

Детальніше про прогноз на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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