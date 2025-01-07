Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 7 січня, в Україні буде тепло. Навіть не в південних регіонах вдень очікується до 9° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних та північно-східних областях вночі невеликий мокрий сніг та дощ.
Вночі на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та півдні країни 7-12°.
Погода у Києві та області
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.
Погода в Україні 7 січня (facebook.com/UkrHMC)
Попередження від синоптиків
7-9 сiчня, у зв'язку з вiдлигою та опадами, очікується поступове пiдвищення рiвнiв води:
- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1,2 м;
- на рiчках суббасейнiв Сяну та Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м.
Крім того, 7 січня, у зв’язку з хуртовинами та подальшою відлигою, на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (ІІІ рiвень).
Погода в Україні найближчим часом
3 січня в Україну зайшло похолодання, яке протримається до 7 січня. Тож більша частина робочого тижня пройде під впливом теплої погоди, але й зима про себе нагадає.
Детальніше про прогноз на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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