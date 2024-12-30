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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 30 грудня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 30 грудня, в Україні не буде опадів. У Карпатах очікується до 8° морозу, а в Криму - до 5° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно. Без істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Погода у Києві та області

Хмарно, без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 30 грудня (facebook.com/UkrHMC)

Тривалість доби на станції "Академік Вернадський"

На станції "Академік Вернадський" світловий день тривав майже 22 години 25 хвилин. Сонце зійшло о 02:02, а зайшло о 00:27 22 грудня.

20 грудня день був коротший на 10 секунд, а 22 грудня - на 36 секунд. Відтепер тривалість дня починає зменшуватися і продовжуватиме скорочуватися до 20 червня, коли на острові Галіндез буде найкоротший день - 3 години 24 хвилини.

Оскільки станція розташована північніше південного полярного кола, тут немає полярних ночей. Зимою Сонце піднімається над горизонтом, а влітку ховається за обрій.

В Північній та Південній півкулі пори року протилежні: коли в Україні зима, в Антарктиці - літо.

Нагадаємо, 29-та Українська антарктична експедиція вирушила з Києва на станцію "Академік Вернадський" 11 березня. Вона змінила зимівників з 28-ї УАЕ, які відпрацювали там майже рік.

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