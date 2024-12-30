Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 30 грудня, в Україні не буде опадів. У Карпатах очікується до 8° морозу, а в Криму - до 5° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 2-4° тепла.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°.

Хмарно. Без істотних опадів. У західних та Вінницькій областях вночі та вранці туман.

Тривалість доби на станції "Академік Вернадський"

На станції "Академік Вернадський" світловий день тривав майже 22 години 25 хвилин. Сонце зійшло о 02:02, а зайшло о 00:27 22 грудня.

20 грудня день був коротший на 10 секунд, а 22 грудня - на 36 секунд. Відтепер тривалість дня починає зменшуватися і продовжуватиме скорочуватися до 20 червня, коли на острові Галіндез буде найкоротший день - 3 години 24 хвилини.

Оскільки станція розташована північніше південного полярного кола, тут немає полярних ночей. Зимою Сонце піднімається над горизонтом, а влітку ховається за обрій.

В Північній та Південній півкулі пори року протилежні: коли в Україні зима, в Антарктиці - літо.

Нагадаємо, 29-та Українська антарктична експедиція вирушила з Києва на станцію "Академік Вернадський" 11 березня. Вона змінила зимівників з 28-ї УАЕ, які відпрацювали там майже рік.

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