Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 26 грудня, в більшості регіонів України буде сухо та без оадів. Хоча у п'яти областях все ж ймовірні дощ та сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В більшості регіонів України сьогодні, 26 грудня, буде хмарно, але без осадків. При цьому сніг з дощем ймовірний в:
А дощ очікується у Криму.
Вночі холодніше всього буде в західних с переходом на центральні регіони, до -3 градусів, а найтепліше - на сході та південному сході,до +3 градусів.
Вдень найтепліше буде у Криму, до +5 градусів. В Києві без опадів, вночі в межах -1..-3, вдень -1...+1.
Погода в Україні 26 грудня (meteo.gov.ua)
Грудень в Україні виявився досить теплим місяцем, як для зими. Тому змін у погоді на Новий рік очікувати не варто.
Як раніше зазначала синоптик Наталка Діденко, на Новий рік погода в Україні не зазнає особливих змін. Детальніше про погоду до кінця поточного робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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