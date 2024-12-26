Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В більшості регіонів України сьогодні, 26 грудня, буде хмарно, але без осадків. При цьому сніг з дощем ймовірний в:

Херсонській, Запорізькій;

Донецькій, Луганській.

А дощ очікується у Криму.

Вночі холодніше всього буде в західних с переходом на центральні регіони, до -3 градусів, а найтепліше - на сході та південному сході,до +3 градусів.

Вдень найтепліше буде у Криму, до +5 градусів. В Києві без опадів, вночі в межах -1..-3, вдень -1...+1.

Погода в Україні 26 грудня (meteo.gov.ua)