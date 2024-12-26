Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В большинстве регионов Украины сегодня, 26 декабря, будет облачно, но без осадков. При этом снег с дождем вероятен в:

Херсонской, Запорожской;

Донецкой, Луганской.

А дождь ожидается в Крыму.

Ночью холоднее всего будет в западных с переходом на центральные регионы, до -3 градусов, а теплее всего - на востоке и юго-востоке, до +3 градусов.

Днем теплее всего будет в Крыму, до +5 градусов. В Киеве без осадков, ночью в пределах -1..-3, днем -1...+1.

Погода в Украине 26 декабря (meteo.gov.ua)