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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 17 грудня, в Україні буде вітряно та волого, пройдуть дощі, а пориви вітру досягатимуть 25 м/с. Вдень "спека" очікується до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Початок тижня в Україні - вітряний та вологий. 17 грудня Україна перебуватиме серед атмосферних фронтів, тому очікуються дощі, на північному сході з мокрим снігом", - розповіла вона.

Крім того, втримається сильний вітер, західного та північно-західного напрямків, штормові пориви досягатимуть 17-22 м/с, місцями до 25 м/с.

"Температура повітря передбачається протягом дня в межах +4...+9 градусів, на півдні +7...+12 градусів, на північному сході 0...+4 градусів", - зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві у вівторок буде вітряно, пориви до 15-20 м/с. Йтиме дощ. Впродовж дня температура повітря становитиме +5...+7 градусів.

Погода на найближчі дні в Україні

18-19 грудня в Україні буде без істотних опадів, лише на сході та північному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер ослабне в четвер, температура повітря знизиться в неділю.

Температура вночі від +4...-3 градусів, 19 грудня на Лівобережжі місцями до -7 градусів, вдень 0... +8, на Прикарпатті та крайньому півдні країни до +11 градусів.

Детальніше про погоду в Україні на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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