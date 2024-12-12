Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 12 грудня, погода в Україні сильно зіпсується. До похолодання, що починається, додасться ожеледь і налипання снігу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Невеликі опади переважно у вигляді снігу, на півдні та сході країни помірний дощ з мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу; вдень у північних, західних,

Вінницькій та Черкаській областях без опадів. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні та південному сході країни 0-5° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу.

Погода в Києві та області

Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві протягом доби 1-3° морозу.

Погода в Україні 12 грудня (facebook.com/UkrHMC)