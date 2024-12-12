Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 12 грудня, погода в Україні сильно зіпсується. До похолодання, що починається, додасться ожеледь і налипання снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Невеликі опади переважно у вигляді снігу, на півдні та сході країни помірний дощ з мокрим снігом, у більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу; вдень у північних, західних,
Вінницькій та Черкаській областях без опадів. В Україні, крім півдня та південного сходу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла, на півдні та південному сході країни 0-5° тепла; на високогір'ї Карпат вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу.
Погода в Києві та області
Хмарно. Вночі невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві протягом доби 1-3° морозу.
Погода в Україні 12 грудня (facebook.com/UkrHMC)
2024 рік може стати найтеплішим в історії
За даними Copernicus (C3S), 2024 рік, імовірно, стане найтеплішим в історії, з середньою глобальною температурою на 1,55°C вище доіндустріального рівня, перевершивши попередній рекорд 2023 року.
У жовтні в Європі спостерігалися теплові аномалії та сильні повені в Іспанії й Італії через надмірні опади. Крім того, антарктичний морський лід зберігався на близько рекордно низькому рівні, що відображає тривожну тенденцію змін клімату.
Нагадаємо, кліматологи, підводячи підсумки минулого року, констатували, що 2023 рік став другим у рейтингу найтепліших в історії Києва.
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