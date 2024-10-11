Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Частину України сьогодні, 11 жовтня, накриють дощі. Максимально повітря прогріється до 26°.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
В Україні буде мінлива хмарність. У західних, вдень і в Житомирській та Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів.
Вітер південно-східний з переходом вдень у західних областях на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10° тепла; вдень 18-23°, на півдні країни до 26°, у західних областях 13-18°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 20°.
Погода в Україні 11 жовтня (facebook.com/UkrHMC)
Вдень у суботу, 12 жовтня, Київ перебуватиме "у тиловому повітрі", тому 12 жовтня ще й різко похолоднішає до +11, +12 градусів.
У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України і тому холодне повітря поступово охопить всі області.
Детальніше про погоду на 11 жовтня в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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