Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 1 жовтня, в Україні дощів не очікується. Але погода буде різною залежно від регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Вітер рвучким ще залишиться на півдні та сході, на решті території України поступово вгомонятиметься. Істотних опадів не очікується.

"Протягом дня вівторка передбачається у східній частині, на півдні та в більшості центральних областей +22....+26 градусів", - розповіла вона.

"Сюрпризи" вересня

Як для вересня, перший місяць осені виявився досить теплим. За перші дні осені було встановлено кілька рекордів.

У цьому контексті не можна не згадати кінець місяця, коли у п'яницю та суботу, 27 та 28 вересня, у Києві було зафіксовано три температурні рекорди. Кліматична норма перевищена майже на 10 градусів.

Щодо похолодання, то воно поки що відігралося лише на Карпатах. Винятком не став кінець вересня. Так, з неділі, 29 вересня, на понеділок, 30 вересня, у Карпатах суттєво впала температура повітря та випав перший сніг.

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