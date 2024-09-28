Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 28 вересня, в Україні пройдуть дощі. Але максимально термометри вдень покажуть +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Так, 28 вересня дощі можливі в наступних областях України:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Закарпатська;

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Чернівецька;

Житомирська.

У цих областях, ймовірно, через дощі, температура повітря буде нижчою, ніж в інших - вдень максимально в межах +22...+24 градусів.

Коли, як, наприклад, на півдні - у Криму, Херсонській та Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях - до +28 градусів. Найхолодніше вдень буде у Львівській та Закарпатській областях +20...+22.

Погода в Україні 28 вересня (meteo.gov.ua)