Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 28 вересня, в Україні пройдуть дощі. Але максимально термометри вдень покажуть +28 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, 28 вересня дощі можливі в наступних областях України:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Закарпатська;
- Тернопільська;
- Івано-Франківська;
- Чернівецька;
- Житомирська.
У цих областях, ймовірно, через дощі, температура повітря буде нижчою, ніж в інших - вдень максимально в межах +22...+24 градусів.
Коли, як, наприклад, на півдні - у Криму, Херсонській та Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях - до +28 градусів. Найхолодніше вдень буде у Львівській та Закарпатській областях +20...+22.
Погода в Україні 28 вересня (meteo.gov.ua)
Погода в Україні на останні вихідні вересня
Погода в Україні 28-29 вересня матиме свої особливості. Як раніше розповідала синоптик Наталка Діденко, 29 вересня частину регіонів України накриє сильне похолодання, вдень буде +10...+14 градусів.
Докладніше про те, де саме сильно похолодає в Україні – читайте у матеріалі РБК-Україна.
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