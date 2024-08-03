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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 03 серпня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 3 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 3 серпня, в Україні на більшості території очікуються дощі з грозами. Попри це "плюси" сягнуть позначки до 34°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Вдень в Україні, крім сходу та південного-сходу, короткочасні дощі, подекуди грози, на заході країни місцями значні дощі.

Вітер переважно південний, у західних областях з переходом на північний, 5-10м/с.

Температура вдень 27-32°, на Одещині та в Криму до 34°, у західних та північних областях 20-25°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Вдень короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 20-25°; у Києві вдень 22-24°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 3 серпня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду на вихідні, 3-4 серпня, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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