Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві та області буде невелика хмарність, але теж без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура у південних та східних областях вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вдень 28-33°, у північних областях 24-29°.

Погода в Україні

Вже з понеділка, 8 липня, Україну накриє сильна спека. Синоптики подекуди прогнозують до 40° тепла.

При цьому синоптики просять не піддаватися на провокації із серії "все згорить і все пропало", а також не вірити фейкам про те, що Аравійський півострів, включаючи Сахару, нібито плавно перетечуть на територію України.

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