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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Неділя 07 липня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 7 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 липня, погода ще потішить українців конфортною погодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура у південних та східних областях вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°; на решті території вдень 28-33°, у північних областях 24-29°.

Погода у Києві та області

У Києві та області буде невелика хмарність, але теж без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 24-29°; у Києві вдень 27-29°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 7 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Вже з понеділка, 8 липня, Україну накриє сильна спека. Синоптики подекуди прогнозують до 40° тепла.

При цьому синоптики просять не піддаватися на провокації із серії "все згорить і все пропало", а також не вірити фейкам про те, що Аравійський півострів, включаючи Сахару, нібито плавно перетечуть на територію України.

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