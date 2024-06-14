Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні сьогодні, 14 червня, очікуються дощі. При цьому буде максимально до 30° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вдень 18-23°; на решті території вдень 22-27°, у південно-східній частині до 30°.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім східних та Запорізької областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Дощі в Україні

Останніми днями в Україні пройшли досить сильні дощі. За даними фахівців, менш ніж за добу в Києві випало більше половини місячної норми опадів.

Нагадаємо, 21 квітня в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів. Тоді теж випало понад половина місячної норми опадів.

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