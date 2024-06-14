ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 14 червня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 14 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні сьогодні, 14 червня, очікуються дощі. При цьому буде максимально до 30° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Хмарно з проясненнями. Вдень в Україні, крім східних та Запорізької областей, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у західних, північних та Вінницькій областях вдень 18-23°; на решті території вдень 22-27°, у південно-східній частині до 30°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень місцями короткочасний дощ, по області подекуди гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 18-23°; у Києві вдень 21-23°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 14 червня (facebook.com/UkrHMC)

Дощі в Україні

Останніми днями в Україні пройшли досить сильні дощі. За даними фахівців, менш ніж за добу в Києві випало більше половини місячної норми опадів.

Нагадаємо, 21 квітня в Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів - 25,8 мм, що на 10,6 мм більше, ніж попередній рекорд 1938 року для цього дня, коли випало 15,2 мм опадів. Тоді теж випало понад половина місячної норми опадів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі