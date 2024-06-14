Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В Украине сегодня, 14 июня, ожидаются дожди. При этом максимально будет до 30° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в западных, северных и Винницкой областях днем ​​18-23°; на остальной территории днем ​​22-27°, в юго-восточной части до 30°.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме восточных и Запорожской областей, кратковременные дожди, местами грозы.

Дожди в Украине

В последние дни в Украине прошли достаточно сильные дожди. По данным специалистов, менее чем за сутки в Киеве выпало более половины месячной нормы осадков.

Напомним, 21 апреля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 25,8 мм, что на 10,6 мм больше, чем предыдущий рекорд 1938 для этого дня, когда выпало 15,2 мм осадков. Тогда тоже выпало больше половины месячной нормы осадков.

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