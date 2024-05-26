Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Яким буває червень в Україні

За спостереженнями синоптиків, середня місячна температура повітря становить 17-22°, в гірських районах 11-18° тепла.

Що стосується червня 2024 в Україні, то середня місячна температура повітря передбачається 19-23°, в гірських районах 16-19° тепла, що на 1.5-2° вище за норму.

А місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

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