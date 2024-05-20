Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

В Україні сьогодні буде мінлива хмарність. В той же час буде без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде переважно південний, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вдень 15-20°.

Погода у Києві та області

Сьогодні в столиці та у столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів.

Вітер буде південний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень близько 25°.

Прогноз погоди в Україні 20 травня (facebook.com/UkrHMC)