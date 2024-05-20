Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 20 травня, буде дощовою. Щоправда, в частині регіонів буде сухо, максимально до 26° тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
В Україні сьогодні буде мінлива хмарність. В той же час буде без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер буде переважно південний, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вдень 15-20°.
Сьогодні в столиці та у столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів.
Вітер буде південний, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень близько 25°.
Прогноз погоди в Україні 20 травня (facebook.com/UkrHMC)
У найближчі п'ять днів в Україні без опадів не обійдеться. Особливо дощовим виявиться понеділок, 20 травня.
При цьому опади "ходитимуть" територією України практично весь тиждень. Зокрема, не виключено грози.
Зауважимо, що блискавка може бути небезпечним природним явищем. Особливо якщо негода застала на вулиці, у лісі чи на відкритій місцевості. Докладніше про те, як від неї захиститися – у матеріалі.
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