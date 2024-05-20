UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 20 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 20 травня, буде дощовою. Щоправда, в частині регіонів буде сухо, максимально до 26° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні сьогодні буде мінлива хмарність. В той же час буде без опадів, вдень у більшості західних областей та у північно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер буде переважно південний, 3-8 м/с. Температура вдень 21-26°; в Карпатах та Кримських горах вдень 15-20°.

Погода у Києві та області

Сьогодні в столиці та у столичному регіоні мінлива хмарність, без опадів.

Вітер буде південний, 3-8 м/с.

Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень близько 25°.

Прогноз погоди в Україні 20 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні в найближчі дні

У найближчі п'ять днів в Україні без опадів не обійдеться. Особливо дощовим виявиться понеділок, 20 травня.

При цьому опади "ходитимуть" територією України практично весь тиждень. Зокрема, не виключено грози.

Зауважимо, що блискавка може бути небезпечним природним явищем. Особливо якщо негода застала на вулиці, у лісі чи на відкритій місцевості. Докладніше про те, як від неї захиститися – у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві