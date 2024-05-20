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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 20 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 20 мая, будет дождливой. Правда, в части регионов будет сухо, максимально до 26° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. В то же время без осадков, днем в большинстве западных областей и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°; в Карпатах и Крымских горах днем 15-20°.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице и столичном регионе переменная облачность, без осадков.

Ветер будет южный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 21-26°; в Киеве днем около 25°.

Прогноз погоды в Украине 20 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в ближайшие дни

В ближайшие пять дней в Украине без осадков не обойдется. Особенно дождливым окажется понедельник, 20 мая.

При этом осадки будут "бродить" по территории Украины практически всю неделю. В частности, не исключены грозы.

Отметм, что молния может быть опасным природным явлением. Особенно если непогода застала на улице, в лесу или на открытой местности. Подробнее о том, как от нее защититься - в материале.

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