Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

В Украине сегодня будет облачно с прояснениями. В то же время без осадков, днем в большинстве западных областей и в северо-восточной части местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°; в Карпатах и Крымских горах днем 15-20°.

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице и столичном регионе переменная облачность, без осадков.

Ветер будет южный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 21-26°; в Киеве днем около 25°.

Прогноз погоды в Украине 20 мая (facebook.com/UkrHMC)