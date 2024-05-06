Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 6 травня (Getty Images)

З понеділка, 6 травня, в Україні дощитиме. Зокрема, опади можливі на більшій частині території, за винятком сходу та півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Як розповіли синоптики, днем у західних, північних та в більшості центральних областей будуть йти помірні короткочасні дощі. Причому, в деяких випадках можливі грози. Більше опади ніде не прогнозуються. Вітер буде загалом без поривів, південно-західний, в межах 7-12 м/с. Хоча вдень у західних та північних областях місцями все ж пориви ймовірні, до 15-18 м/с. Температура вдень на більшості території 20-25°, у Карпатах та на узбережжі морів 14-19°. Погода в Україні 6 травня (facebook.com/UkrHMC)