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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Понеділок 06 травня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 6 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З понеділка, 6 травня, в Україні дощитиме. Зокрема, опади можливі на більшій частині території, за винятком сходу та півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Як розповіли синоптики, днем у західних, північних та в більшості центральних областей будуть йти помірні короткочасні дощі.

Причому, в деяких випадках можливі грози. Більше опади ніде не прогнозуються.

Вітер буде загалом без поривів, південно-західний, в межах 7-12 м/с. Хоча вдень у західних та північних областях місцями все ж пориви ймовірні, до 15-18 м/с.

Температура вдень на більшості території 20-25°, у Карпатах та на узбережжі морів 14-19°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 6 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями в Україні

У середині тижня в Україні відчутно похолодає. Так, орієнтовно стовпчики термоментру "поповзуть" вниз із 8 травня.

Причому в наступні дні похолодання, ймовірно, посилиться. Справа в тому, що 9 і 10 травня, зокрема вночі, на півночі, заході та в центральних областях навіть можливі заморозки.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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