Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

"1 травня температура повітря в Україні буде однорідною, протягом дня +21...+25 градусів, на узбережжях морів подекуди +17...+19 градусів", - розповіла Діденко.

Вітер східних напрямків, помірний, на заході та півдні місцями сильні пориви до 15-20 м/с. В інших районах України, за даними "Укргідрометцентру", вітер буде північно-східним, а зокрема, на заході - південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві, як розповіла Діденко,травень також дебютує сонцем і теплом, у столиці без опадів та +22 градуси.

Погода в Україні на 1 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода на Великдень в Україні

На Великдень в Україні, за даними Діденко, очікується тепла погода, проте саме 5 травня пройдуть дощі з грозами на заході, півночі України.

"А в другій половині дня - і в центральних областях", - додала вона.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень, читайте в матеріалі РБК-Україна.