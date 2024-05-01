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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 01 травня 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: якою буде погода в Україні 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні в середу, 1 травня, очікується, як висловились синоптики, безальтернативне сонце. Воно, відповідно, принесе теплу погоду, до +25 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook та "Укргідрометцентр".

"1 травня температура повітря в Україні буде однорідною, протягом дня +21...+25 градусів, на узбережжях морів подекуди +17...+19 градусів", - розповіла Діденко.

Вітер східних напрямків, помірний, на заході та півдні місцями сильні пориви до 15-20 м/с. В інших районах України, за даними "Укргідрометцентру", вітер буде північно-східним, а зокрема, на заході - південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві, як розповіла Діденко,травень також дебютує сонцем і теплом, у столиці без опадів та +22 градуси.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні на 1 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода на Великдень в Україні

На Великдень в Україні, за даними Діденко, очікується тепла погода, проте саме 5 травня пройдуть дощі з грозами на заході, півночі України.

"А в другій половині дня - і в центральних областях", - додала вона.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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