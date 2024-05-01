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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Среда 01 мая 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 1 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине в среду, 1 мая, ожидается, как выразились синоптики, безальтернативное солнце. Оно, соответственно, принесет теплую погоду, до +25 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook и "Укргидрометцентр".

"1 мая температура воздуха в Украине будет однородной, в течение дня +21...+25 градусов, на побережьях моря кое-где +17...+19 градусов", - рассказала Диденко.

Ветер восточных направлений, умеренный, на западе и юге местами сильные порывы до 15-20 м/с. В других районах Украины, по данным "Укргидрометцентра", ветер будет северо-восточным, а в частности, на западе - юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве, как рассказала Диденко, май также дебютирует солнцем и теплом, в столице без осадков и +22 градуса.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине на 1 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода на Пасху в Украине

На Пасху в Украине, по данным Диденко, ожидается теплая погода, однако именно 5 мая пройдут дожди с грозами на западе, севере Украины.

"А во второй половине дня - и в центральных областях", – добавила она.

Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю, читайте в материале РБК-Украина.

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