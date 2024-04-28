Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

У травні прийде метеорологічне літо

За прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру", які уже встигли зробити попередній прогноз на травень 2024 в Україні, метеорологічне літо очікується у першій чи другій декаді місяця залежно від регіону. Наприклад, на Закарпатті та на півдні воно зазвичай настає в першій "десятиденці".

Загалом травень буде теплішим, ніж зазвичай. Опадів буде не більше за норму, і враховуючи дощовий квітень, це не може не тішити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.