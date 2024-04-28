Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно с прояснениями. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 16-21, на востоке до 25°; в Карпатах днем 10-15°.

Прогноз в Украине на 28 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Какой будет погода 29 апреля?

В понедельник, 29 апреля, в Украине будет сухо. При этом на востоке и юго-востоке вероятен кратковременный дождь и даже гроза. При этом в некоторых регионах температура ночью будет сильно "скакать". А именно: