Синоптики дали прогноз на робочий тиждень

Погоду в Україні найближчими днями не можна назвати "ідеальною". Будуть дощі, грози та навіть "спека".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 15 квітня, в Україні в більшості регіонів очікуються опади. Зокрема, короткочасні дощі очікуються в Києві. Грози до цих опадів додадуться у більшості регіонів, зокрема, на заході, півночі та сході. Лише на півдні буде без "води". Водночас похмуру погоду тут ніхто не скасовував.
Щодо температури, то в дощовій частині України вночі буде в більшості регіонів у межах +8...+6 градусів, днем +13...21 градусів. Причому на заході буде найхолодніше. На півдні очікується вночі +10...+15 градусів, удень +23...+25 градусів.
Погода у вівторок, 16 квітня, в Україні особливо не відрізнятиметься від попереднього дня. Щоправда, східні регіони перейдуть у недощову зону. На півдні, півночі та заході збережеться така погода, що й днем раніше. Грози очікуються повсюдно у регіонах, де будуть опади.
Щодо температури - вночі у більшості регіонів показники не піднімуться вище за +10 градусів, але й не опустяться нижче за +8 градусів. Вдень максимально по всій Україні буде до +26...+28 градусів. Зокрема це стосується сходу, півдня, центру. Холодом повіє на заході, вдень +18...+19 градусів.
Опади продовжать рухатися, "завойовуючи" дедалі більшу частину території. Так, крім заходу та центру, де до дощів, уже ніби за традицією, додадуться місцями грози, опади накриють частину сходу - Харківську область та південь - Одеську та Миколаївську області. На всій території України буде хмарно.
На заході буде ще холодніше, ніж попередніми днями, зокрема вночі, +5...+7 градусів. На півночі тепліше, але не набагато вночі - +11...+13 градусів. Подекуди вночі варто очікувати і до +15. Вдень, наприклад, на заході, похолодання втримається до +8..+10 градусів. У центрі буде до +19, а на решті території - до +27 градусів.
Цього дня задождить ґрунтовно. Помірні чи лагідні дощі накриють усю Україну. Зокрема, наступаючи із заходу, помірні дощі дійдуть до Одеської області, центру України і навіть Дніпропетровської області. Сонце правда, незважаючи на дощ, трохи визирне на сході та півдні. На заході вночі буде також холодніше, причому ще більше, ніж у попередні дні - +3...+5 градусів з переходом на центральні області, вдень - +6...+8 градусів. На решті території теж відчутно похолодає, вночі - +9...+11 градусів. Загалом у цей день буде тепліше на тих територіях, які розташовані ближче на схід. Наприклад, у тій самій Одеській області вдень буде +15...+17, а вже у Херсонській області - +21..+23. У східних областях удень очікується до +27.
Вже у п'ятницю, 19 квітня, опади підуть із метеороїчної карти. Незважаючи на те, що буде похмуро, ніде й не капне. У той же час на заході утримається холодна погода з тими самими +3..+5 градусами вночі і до +12 градусів вдень. У центрі та на півночі вдень та вночі буде тепліше, правда не більше, ніж на +1...+2 градуси. Цікаво, що на сході буде найтепліше, до +21 градуса вдень і вночі до +11, виходячи з раніше озвученого правила - чим східніше, тим тепліше.
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Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї має вплив два потужних чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Спеку влітку очікувати варто, а от певних рекордів - можливо й ні. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
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